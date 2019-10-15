KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman? KYK burs başvuru tarihi

KYK burs ve yurt başvuru tarihleri merak ediliyor. 2019 – 2020 eğitim ve öğretim dönemine girildi ve üniversite öğrencilerinin gözü, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan gelecek KYK kredi ve burs başvuru tarihi haberinde. 2019 KYK burs ücretleri ne kadar? KYK bursu kimlere verilir? İşte detaylar…

KYK KREDİ VE BURS BAŞVURU TARİHİ

KYK yurt sonuçlarının ardından, karşılıklı ve karşılıksız olarak öğrencilere sunulan kredi ve burs imkanları için başvuru tarihleri bekleniyor. Ancak Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan kredi ve burs başvuru tarihlerine ilişkin net bir açıklama gelmedi. Başvurular www.kyk.gov.tr adresinden ve www.giris.turkiye.gov.tr'den de yapılabilecek.

KYK BURS ÜCRETLERİ NE KADAR?

Üniversite öğrencilerine, eğitim dönemlerinde destek olmak amacıyla geri ödeme şartı ile kredi ve karşılıksız burs imkanları sunuluyor. 2019 – 2020 eğitim ve öğretim dönemi için henüz kredi ve yurt başvuru tarihleri belli olmadı ancak, 2019 yılında lisans öğrencilerine 500 lira, yüksek lisans öğrencilerine bin lira, doktora öğrencileri ve milli sporculara da bin 500 lira aylık maddi destek verildi.

Yeni dönem kredi ve burs başvurularının ise Ekim ayı içerisinde olması bekleniyor.

KİMLER KYK BURSU ALABİLİR?

Karşılıksız olarak öğrencilere, eğitim dönemlerin içerisinde verilen KYK bursu:

*İki yıllık üniversite veya 4 yıllık üniversite okuyanlar,

*Şehit ve gazi çocuğu, anne ve babasını kaybetmiş açıköğretim öğrencilerine,

*Hazırlık sınıfı dışında, yüksek lisans öğrencileri,

*Vakıf üniversitesinde okuyanlara ve ikinci öğretimlere,

*LYS'de ilk yüze girenlere,

*Milli sporculara verilir.