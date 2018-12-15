Kyk Çalışanlarına İşaret Dili Eğitimi Verildi

Konya
'nın Beyşehir
ilçesinde, Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) çalışanlarına hızlandırılmış işaret dili eğitimi verildi.
KYK Beyşehir Yurt Müdürlüğünde çalışan işitme engelli personel ile diğer çalışan personel arasında daha iyi bir iletişimin sağlanması amacıyla işaret dili hızlandırılmış eğitim kursu düzenlendi.
İşaret dili öğretmeni Rabia Kırkan tarafından KYK personeline günlük işaret dilimini kullanımına yardımcı olunması amacıyla hızlandırılmış eğitim verildi.
Çalışanlar, düzenlenen eğitim dolayısıyla KYK Yurt Müdürü Mustafa Songül'e teşekkür etti.
Yurtlar Kurumu,Konya,Beyşehir
15 Aralık 2018 Cumartesi 12:33