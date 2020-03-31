Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

KYK'da gözlem altındaki öğrenciler şartlardan memnun

YURT dışından uçakla Sivas'a getirilen ve yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı öğrenci yurdunda gözlem altında tutulan öğrenciler, şartlardan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

31.03.2020 10:23 | Son Güncelleme: 31.03.2020 10:23
KYK'da gözlem altındaki öğrenciler şartlardan memnun

YURT dışından uçakla Sivas 'a getirilen ve yeni tip koronavirüs  tedbirleri kapsamında Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı öğrenci yurdunda gözlem altında tutulan öğrenciler, şartlardan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Öğrencilerden Çağla Kayasaroğlu, "Sanki karantinada değil de 5 yıldızlı oteldeymişiz gibi. Çalışanlar çok iyi, çok güler yüzlü" dedi.

Erasmus programları kapsamında Türkiye 'nin çeşitli illerinden gittikleri İrlanda ve İskoçya gibi ülkelerden uçakla alınarak, koronavirüs tedbirleri kapsamında  Sivas'a getirilen öğrenciler, KYK yurtlarına yerleştirildi. Tedbir amaçlı 14 gün boyunca yurtlarda gözlem altında tutulması planlanan öğrenciler, buradaki ilk haftalarını tamamladı. Bir hafta daha kalacak öğrenciler için yetkililer seferber oldu. Öğrenciler genel olarak verilen hizmetler ve gösterilen ilgiden duydukları memnuniyetleri sosyal medya hesaplarından paylaştı.

'SANKİ 5 YILDIZLI OTELDEYİZ'

İrlanda'nın başkenti Dublin'den 23 Mart'ta Sivas'a getirilerek KYK yurtlarına yerleştirilen öğrencilerden biri olan Çağla Kayasaroğlu, yurttaki şartlarla ilgili bilgiler verdi. Her şeyin yolunda olduğunu ve yurt şartlarının otel konforunu aratmadığını belirten Kayasaroğlu,  "Bizim ülkemize dönmemiz gerekiyordu. Çünkü sağlık şartları Türkiye'deki kadar iyi değildi. Bu yüzden ülkemize dönmeye karar verdik. Ama biliyorsunuz ki 9 ülkeye Türkiye'den giriş çıkışlar yasaklanmıştı. Ama onlara bir imkan tanınmıştı, özellikle öğrencilere. Sonunda ülkemize döndük. Dünyada bir ilk Dublin'den Sivas'a direk uçuşla geldik. Kızılırmak KYK'dayız. Çok mutluyum. Sanki karantinada değil de 5 yıldızlı oteldeymişim gibi. 5 yıldızlı otellerde yoktur. Çalışanlar çok iyi, çok güler yüzlü. Sürekli 'nasılsınız, iyi misiniz, bir eksiğiniz var mı' diye soruluyor. Buraya ilk geldiğimizde odalarımızın kapısını açtık ve hepimiz şok olduk. Herkese özel terlik, çorap, antibakteriyel jel, peçete, havlu peçete, tuvalet kağıdı hepsi hazırdı. Daha sonra bunlar artmaya başladı. Herkese pilates seti dağıtıldı. Ayrıca burada zamanımızı güzel geçirmemiz için kitaplar dağıtıldı. Bunlar çok güzel şeyler. Günde 3 öğün yemek yiyoruz. Yemeklerimiz kapımıza bırakılıyor. İyi ki ülkemize dönmüşüz. Şu an İrlanda'daki bi kaç arkadaşım dönemediği için pişman. Koşullarımız çok iyi. Şu an sağlık durumum da iyi. Bizimle gerçekten çok iyi ilgileniyorlar" ifadelerini kullandı.


Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

Etiketler: Türkiye, Sivas, Güncel
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››KYK'da gözlem altındaki öğrenciler şartlardan memnun - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Akşener, salgın nedeniyle CHP’li belediyelere yaptığı yardımı canlı yayında söyledi Haberler
Akşener, salgın nedeniyle CHP'li belediyelere yaptığı yardımı canlı yayında söyledi
Mehmetçik, harekat bölgesine sızmak isteyen teröristlere geçit vermedi Haberler
Mehmetçik, harekat bölgesine sızmak isteyen teröristlere geçit vermedi
Hindistan’da acı tablo! Virüse ve yasağa rağmen köylerine dönüyorlar Haberler
Hindistan'da acı tablo! Virüse ve yasağa rağmen köylerine dönüyorlar
Rusya’dan gelen sayı ’Gençler virüse yakalanmıyor’ tezini çürütecek cinsten Haberler
Rusya'dan gelen sayı "Gençler virüse yakalanmıyor" tezini çürütecek cinsten
Bakanlık müjdeli haberi verdi! Kamuya 6 bin 219 ilave atama yapılacak Haberler
Bakanlık müjdeli haberi verdi! Kamuya 6 bin 219 ilave atama yapılacak
Trabzon’da belediye başkanının şoföründe koronavirüs tespit edildi Haberler
Trabzon'da belediye başkanının şoföründe koronavirüs tespit edildi
Dünya Sağlık Örgütü’nden tedirgin eden uyarı: Virüs tekrar karşımıza çıkabilir Haberler
Dünya Sağlık Örgütü'nden tedirgin eden uyarı: Virüs tekrar karşımıza çıkabilir
Fotoğraf dün Türkiye’de çekildi! Bu şekilde koronavirüs ile mücadele zor Haberler
Fotoğraf dün Türkiye'de çekildi! Bu şekilde koronavirüs ile mücadele zor

Son Dakika Güncel Haberleri

11:14: Havza'da pazar yerlerinde el dezenfektan noktaları oluşturuldu - Haber 11:14: Amasya Belediyesi maske üretimine başladı - Haber 11:14: Eski Rektör Prof. Dr. Ülger yaşamını yitirdi - Haber 11:14: Gazze'de İsrail adına casusluk yaptıkları suçlamasıyla bazı kişiler tutuklandı - Haber 11:13: İnegöl'de hizmet seferberliği devam ediyor - Haber 10:26: MSB: Barış Pınarı bölgesinde 9 terörist etkisiz hale getirildi - Haber 10:13: Orta yaşlıların koronavirüsten etkilenme oranında artış gözlendi - Haber 09:37: 'Evde kal' çağrılarına rağmen Bursa'da vatandaşlar dışarıya akın etti - Haber 09:35: Gündemi sarsacak koronavirüs iddiası: Çin'de her gün 500 aileye ölenlerin külleri yollanıyor - Haber 09:30: Sokaktaki vatandaşa koronavirüs tedbirlerini anlatan polis, evden çıkamayan yaşlılara ise oyun hediye etti - Haber