KYK'da kalan öğrencilere korona virüs uyarısı
Adıyaman Yüksek Öğrenim, Kredi ve Yurtlar Kurumu Müdürlüğüne bağlı yurtlarda kalan öğrenciler, korona virüsüne karşı bilgilendirildi.
12.03.2020 14:12 | Son Güncelleme: 12.03.2020 14:12
Adıyaman Yüksek Öğrenim, Kredi ve Yurtlar Kurumu Müdürlüğüne bağlı yurtlarda kalan öğrenciler, korona virüsüne karşı bilgilendirildi.
Adıyaman Yüksek Öğrenim, Kredi ve Yurtlar Kurumu Müdürlüğü konferans salonunda yapılan bilgilendirme seminerine, Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, Halk Sağlığı Hizmetleri Daire Başkanı Mustafa Kutlu, toplum sağlığı merkezinde görevli doktorlardan Fatih Akgün, Mustafa Cavas, Eren Özkara ve öğrenciler katıldı.
Programda konuşan doktorlar öğrencilere, korona virüsünün nasıl çıktığını, bulaşma yollarını, belirtilerini, tedavisini ve korunma yollarını tek tek anlattı.
Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, öğrencilere verilen eğitimlerden dolayı Halk Sağlığı Hizmetleri Daire Başkanı Mustafa Kutlu, toplum sağlığı merkezinde görevli doktorlardan Fatih Akgün, Mustafa Cavas, Eren Özkara'ya teşekkür etti. - ADIYAMAN
Adıyaman Yüksek Öğrenim, Kredi ve Yurtlar Kurumu Müdürlüğü konferans salonunda yapılan bilgilendirme seminerine, Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, Halk Sağlığı Hizmetleri Daire Başkanı Mustafa Kutlu, toplum sağlığı merkezinde görevli doktorlardan Fatih Akgün, Mustafa Cavas, Eren Özkara ve öğrenciler katıldı.
Programda konuşan doktorlar öğrencilere, korona virüsünün nasıl çıktığını, bulaşma yollarını, belirtilerini, tedavisini ve korunma yollarını tek tek anlattı.
Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, öğrencilere verilen eğitimlerden dolayı Halk Sağlığı Hizmetleri Daire Başkanı Mustafa Kutlu, toplum sağlığı merkezinde görevli doktorlardan Fatih Akgün, Mustafa Cavas, Eren Özkara'ya teşekkür etti. - ADIYAMAN
Kaynak: İHA
Etiketler : Yurtlar Kurumu, Adıyaman, 3. Sayfa
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