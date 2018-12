Kyk'dan" İşte O An Programı"

04 Aralık 2018 Salı 09:10



Yüksek Öğrenim Kredi Yurtlar Kurumunun ev sahipliğinde birçok ilde gerçekleşen "İşte O An Programının" sıradaki durağı Erzincan olacak. 5 Aralık 2018 Çarşamba günü saat 19.00'da Erzincan İl Müftülüğü Konferans Salonunda düzenlenecek program çerçevesinde, önemli pozisyonların heyecanlı sesi Erdoğan Arıkan ve milli file bekçisi Rüştü Rençber KYK'lı gençlerle buluşacak.KYK'lı gençler "İşte O An!" heyecanını yaşayacaklar. Spor tarihine geçmiş ve hafızalara kazınmış olayların öykülerini bizzat kahramanlarının dilinden dinleme imkanı bulabilecekleri programda gençler, spor dünyasının önde gelen isimlerine yöneltecekleri sorularla "İşte O An" programına renk katacaklar.Kredi Yurtlar Kurumu Erzincan İl Müdürlüğünün misafiri olarak katılacakları programda, Rüştü Rençber ve Erdoğan Arıkan KYK'lı gençlere tecrübelerini ve anılarını aktaracaklar. Program sonunda çekilişle 5 adet Rüştü Rençber imzalı milli takım forması KYK'lı öğrencilere hediye edilecek.KYK Erzincan İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada programa tüm öğrencilerin davetli olduğu bildirildi. - ERZİNCAN