Kyk Gençleri Kortta' Projesi Antrenörlerine Hizmet İçi Eğitim Verildi

Kaynak: İHA

Türkiye Tenis Federasyonu'nun Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü ile ortaklaşa başlattığı "KYK Gençleri Kortta" projesi kapsamında ilk etapta projenin uygulanacağı pilot 10 ilde görev alacak 20 antrenöre hizmet içi eğitim verildi.Kredi ve Yurtlar Kurumu tesislerinde kalan gençlerin tenisle tanışması ve tenisin yaygınlaştırılması amacıyla başlatılan "KYK Gençleri Kortta" projesi kapsamında öğrencilere ders verecek antrenörler Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş'un da katıldığı eğitimde bir araya geldi. MTA Genel Müdürlüğü tenis kortlarında düzenlenen eğitimde proje için ilk etapta seçilen Ağrı, Ankara, Erzincan, Gaziantep, Karabük, Malatya, Manisa, Mersin, Rize ve Sivas'taki yurtlarda açılacak tenis kurslarında eğitim verecek antrenörler projenin içeriği konusunda bilgilendirildi ve antrenörlere teknik eğitim verildi.Cengiz Durmuş: "Binlerce gencimiz tenis öğrenecek"Türkiye'nin her köşesinde tenisin oynanabilir hale gelmesinin temel amaçları olduğunu söyleyen TTF Başkanı Cengiz Durmuş, antrenörlerin proje içinde önemli sorumlulukları olduğunun altını çizerek, "Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun talimatıyla tenisin ülke çapına yayılması için KYK ile birlikte çok özel bir proje başlattık. Bizler tenisin zengin sporu olduğunun algısını yıkmak istiyoruz. Bu projeyle üniversitede okuyan binlerce gencimiz tenis öğrenecek. Bu gençler gittikleri yerlerde tenisi anlatacaklar ve öğretecekler. Bu anlamda sizler seçilmiş 10 ilde Türkiye tenisi için bir miladı başlatacaksınız. 81 ilde ve ilçelerimizde, mahallelerimizde insanlarımızın tenis oynayacağı bir projenin temelini burada sizlerle birlikte atıyoruz. Sizler öğrencilerinize rekabetin yaptığı güzel duyguları, centilmenliği, kardeşliği, rakibini koruyabilmeyi ve onure ederek yenebilmeyi öğreteceksiniz" diye konuştu. - İSTANBUL