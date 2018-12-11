Kyk'lı Gençler Basketbol Turnuvasında Mücadele Etti

KYK Erzincan
İl Müdürlüğüne bağlı yurtlar, "KYK Yurtlar Arası Basketbol Turnuvasında" karşı karşıya geldiler.
Turnuvaya; Pir Muhammed Bahaeddin, Kemah
, Piri Sami ve Refahiye
Yurtları katıldı. Öğrencilerin birbiriyle kaynaşmalar ve gençleri spor yapmaya teşvik etmeyi amaçlayan turnuva çekişmeli anlara sahne oldu.
Eleme usulüyle gerçekleşen turnuvanın ilk maçları Kemah Yurdu - Piri Sami Yurdu ve Refahiye Yurdu - Pir Muhammed Bahaeddin Yurdu arasında gerçekleşti. İlk maçlarda oluşan sonuçlara göre Kemah ve Refahiye Yurdu Basketbol Takımları 3. lük maçında; Pir Muhammed Bahaeddin ve Piri Sami Yurdu Basketbol Takımları final maçında karşı karşıya geldiler.
Oynanan 3. lük ve final maçlarının tamamlanmasıyla Pir Muhammed Yurdu Basketbol Takımı 1., Piri Sami Yurdu Basketbol Takımı 2., Kemah Yurdu Basketbol Takımı 3. ve Refahiye Yurdu Basketbol Takımı 4. olarak parkeden ayrıldılar.
Oynanan turnuvaya yönelik açıklamada bulunan KYK Erzincan İl Müdürü Fevzi Sarıçiçek, turnuvaların, masa tenisi, satranç gibi spor dallarında da devam edeceğini belirtti. Gençler arasındaki bağların güçlenmesi ve gençleri sportif faaliyetlere özendirmeye yönelik bu tür faaliyetlere devam edileceğini bildiren Sarıçiçek turnuvaya katılan tüm takımlara başarılar diledi.
Turnuva sonunda tüm takımlar elde ettikleri başarı sıralamalarına göre kupalarını, KYK Erzincan İl Müdürü Fevzi Sarıçiçek, KYK Erzincan Yurt İdare ve İşletme Şube Müdürü Metin Yıldız
ve Pir Muhammed Yurt Müdürü R. Tuğrul Karagöz'den aldılar. - ERZİNCAN
Refahiye,Kemah,Erzincan,basketbol
11 Aralık 2018 Salı 16:35