Kyk'lı Öğrencilere İlk Yardım Eğitimi Verildi

Bolu
'nun Mudurnu
ilçesinde bulunan Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunda (KYK) kalan öğrencilere ilk yardım eğitimi verildi.
Mudurnu-Hacı Mehmet Astarcı Yurt Müdürlüğü ile Mudurnu Toplum Sağlığı Merkezi tarafından yapılan çalışma kapsamında, öğrencilerin yaşadıkları kaza veya benzeri olaylarda yapması gerekenleri bilmesi amacıyla eğitim programı düzenlendi.
KYK Mudurnu Yurt Müdürlüğünde yapılan ilk yardım eğitimine katılan 140 öğrenciye, olası sağlık sorunları karşısında daha bilinçli hareket etmek adına yapmaları gerekenler uygulamalı olarak gösterildi.
Mudurnu Devlet Hastanesinde görevli Sevinç Gönül tarafından verilen eğitimde öğrencilere, ilk yardım yapılması gereken bir olayla karşılaştıkları durumlarda neler yapabilecekleri gösterilerek uygulama yapıldı.
Bolu,Mudurnu
17 Kasım 2018 Cumartesi 13:38