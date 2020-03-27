Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

KYK ödemeleri yatacak mı? Karantina süresinde KYK burs ve kredileri ödenecek mi? Tatil süresince KYK burs ve kredileri yatırılacak mı? Burs ve Kredi

Uzaktan eğitim ve tatil süresinin uzatılmasından sonra binlerce öğrenci KYK bursa ve kredileri yatacak mı sorusuna cevap aramaya başladı. KYK ödemeleri yatacak mı? Tatil süresince KYK bursa ve kredileri yatırılacak mı? Detaylar haberimizde.

27.03.2020 11:27 | Son Güncelleme: 27.03.2020 11:27
KYK ödemeleri yatacak mı? Karantina süresinde KYK burs ve kredileri ödenecek mi? Tatil süresince KYK burs ve kredileri yatırılacak mı? Burs ve Kredi

Koronavirüs önlemleri kapsamında birçok üniversite uzaktan eğitime geçti. Bu süreçte ve okulların tatil olması ile birlikte KYK ücretleri, özellikle burs ve kredilerin yatmaya devam edip etmeyeceği merak ediliyor. Detaylar haberimizde.

KYK BURS VE KREDİ ÜCRETLERİ ÖDENMEYE DEVAM EDECEK Mİ?

Gençlik ve Spor Bakanı, Muharrem Kasapoğlu canlı yayında yaptığı açıklamada, "Bursları ve kredileri ödemeye devam edeceğiz. Öğrenciler isterlerse yurtlarda kalabilecekler. Herhangi bir ücret alınmayacak. İsterlerse de gidebileceklerdir." ifadelerini kullandı.

Etiketler: Koronavirüs, Gündem, Güncel
Umut Güner
umut.guner@haberler.com

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Gündem ››KYK ödemeleri yatacak mı? Karantina süresinde KYK burs ve kredileri ödenecek mi? Tatil süresince KYK burs ve kredileri yatırılacak mı? Burs ve Kredi - Haberler
Yorumlar

Gündem Manşet

Haberler

Son Dakika Gündem Haberleri

11:40: Survivor'da kim elendi? Ünlüler takımından kim gönüllüler takımına geçecek? - Haberler 11:39: Ramazan ayı ne zaman başlıyor? 2020 Ramazan bayramı ne zaman? - Haberler 11:27: KYK ödemeleri yatacak mı? Karantina süresinde KYK burs ve kredileri ödenecek mi? Tatil süresince KYK burs ve kredileri yatırılacak mı? Burs ve Kredi - Haberler 11:12: Çin'den getirilen koronavirüs kitleri yanılma payı yüksek olduğu için kullanıma sokulmadı - Haber 11:09: Market çalışma saatleri - Marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? - Haberler 11:07: Hac işlemleri durduruldu mu? Hac ertelendi mi? Bu sene Hac olacak mı? - Haberler 10:50: Türkiye'nin koronavirüs hastanesinden olduğu iddia edilen görüntüler gündem yarattı - Haberler 23:59: Günlük burç yorumları 27 Mart 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları) - Haberler