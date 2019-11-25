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KYK öğrencileri sağlık ocağını boyadı

Akören Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurdundan kalan üniversite öğrencileri ilçedeki Avdan Sağlık Ocağı'nı boyadı.

25.11.2019 11:12 | Son Güncelleme: 25.11.2019 11:30KYK öğrencileri sağlık ocağını boyadı
Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurdundan kalan üniversite öğrencileri ilçedeki Sağlık Ocağı'nı boyadı.
Öğrenciler "Gönül Bağı" etkinlikleri kapsamında gerçekleştirdikleri sosyal sorumluk projesiyle köyde hizmet veren sağlık ocağını boyadı. Öğrencilerin bu davranışı köy halkı tarafından takdirle karşılandı.
Yurt Müdürü Murat Şahin, yaptığı açıklamada etkinliğe katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
İki yıl önce de Belkuyu Köyü İlkokulu'nu boyadıklarını belirten Şahin, "Bu tür farkındalık ve sosyal sorumluluk etkinliklerine devam edeceğiz. Proje kapsamında kullanılan boyaları karşılayan yardımsever insanlara, faaliyette büyük emek sahibi olan personele, öğrencilere ve öğrencilerin köye getirilip götürülmesini sağlayan Akören Belediye Başkanı İsmail Arslan'a teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kredi Yurtlar Kurumu, Akören, Avdan, Güncel

Kaynak: AA

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