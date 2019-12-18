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KYK öğrencilerinden köy okuluna destek

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Akdağmadeni Öğrenci Yurdu öğrencileri, "Gönül Bağı" etkinlikleri kapsamından Akdağmadeni Belediyesinin destekleriyle köy okulu öğrencilerine kışlık giysi yardımında bulundu.

18.12.2019 16:06 | Son Güncelleme: 18.12.2019 16:23KYK öğrencilerinden köy okuluna destek
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Öğrenci Yurdu öğrencileri, "Gönül Bağı" etkinlikleri kapsamından Akdağmadeni Belediyesinin destekleriyle köy okulu öğrencilerine kışlık giysi yardımında bulundu.
Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ersoy Ceylan, KYK Akdağmadeni Yurt Müdürü Kadir Karaarslan ve üniversite öğrencileri, Yeniyapan Köyü İlkokulu'nu ziyaret ederek, 70 öğrenciye kışlık giysi yardımı yaptı.
Belediye Başkan Yalçın, KYK yurdunda kalan üniversite öğrencilerinin hazırladığı anlamlı projeye destek verdiklerini söyledi.
Yalçın, minik öğrencilerin gönlünü kazanmak, onları mutlu etmekten sevinç duyduklarını ifade ederek, "Belediye olarak her fırsatta eğitime ve öğrencilerimize yönelik projelere imkanlarımız ölçüsünde destek vermeye çalışıyoruz. Gönül Bağı etkinliğinin gerçekleşmesinde emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum." dedi.

Yurtlar Kurumu, Akdağmadeni, Güncel

Kaynak: AA

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