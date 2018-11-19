Kyk Öğrencilerinden Rhodiapolis Antik Kenti'ne Yürüyüş

19 Kasım 2018 Pazartesi 16:26



19 Kasım 2018 Pazartesi 16:26

Kumluca Kredi ve Yurtlar Kurumunda (KYK) kalan öğrenciler, Kumluca Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü'nün organizasyonu ile Rhodiapolis Antik Kenti'ne yürüyüş yaptı.Kumluca Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve Kumluca'daki KYK yurdunda kalan öğrencilerin katıldığı doğa yürüyüşüne, yaklaşık 50 öğrenci katıldı.Kumluca Belediyesi önünde başlayan yürüyüş, Sarıcasu Mahallesi sınırları içinden geçilerek yaklaşık 4 kilometre sonra Rhodiapolis Antik Kenti'nde sona erdi. Yürüyüş sonrası Kumluca Belediyesi'nce yürüyüşe katılan öğrencilere, kahvaltı ikram edildi.Kumluca Beeldiyesi Spor İşleri Müdürü Hakan Çataltepe, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçenin tarihi ve doğal güzelliklerini tanıttıklarını, bu vesileyle bu yıl ilk defa öğrenci olarak Kumluca'da bulunan ve KYK yurtlarında kalan öğrencilere Rhodiapolis Antik Kenti'ni gezdirdiklerini söyledi.Gezide Rhodiapolis Antik Kenti hakkında öğrencileri bilgilendirdiklerini ifade eden Çataltepe, "Çok güzel bir yürüyüş oldu, öğrencilerimiz çok memnun kaldı. İlçemizin güzelliklerini bu tür etkinliklerle tanıtıyoruz. Emeği geçen, yürüyüşümüze katılan herkese teşekkür ediyorum." dedi.