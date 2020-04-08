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KYK yurdu seyyar hastaneye dönüştürüldü

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Bilecik Halime Hatun Öğrenci Yurdu, seyyar hastaneye dönüştürüldü.

08.04.2020 20:00 | Son Güncelleme: 08.04.2020 20:02
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Bilecik Halime Hatun Öğrenci Yurdu, seyyar hastaneye dönüştürüldü.
Valilikten yapılan açıklamada, salgın ile mücadele çalışmalarının Sağlık Bakanlığı ve tüm kamu kurumlarının iş birliği ile etkin şekilde yürütüldüğü bildirildi.
Bilecik'te hazırlanan pandemi planı kapsamında, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Bilecik Halime Hatun Öğrenci Yurdu'nun yataklı sağlık hizmeti veren seyyar hastaneye dönüştürülmesinin planlandığı belirtilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:
"Bu planlama çerçevesinde çalışmalar başlatılmış olup, tıbbi cihaz, teknik altyapı ve personel gereklilikleri tamamlanarak 7 Nisan'da yataklı tedavi hizmetine başlanmıştır.
Bilecik Devlet Hastanemize bağlı olarak hizmet verecek seyyar hastanemizde 2 yataklı 165 hasta odası bulunmakta olup, toplam yatak sayısı 330'dur. Oluşturulan her hasta odasında banyo, tuvalet ve televizyon gibi hasta konforuna yönelik donanım bulunmaktadır.
Salgınla mücadelede Valiliğimiz koordinasyonunda Sağlık Müdürlüğümüzce gerekli tüm tedbirler alınmakta olup, bu çerçevede halkımızın Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda alınan tedbirlere riayet etmeleri ve kişisel önlemlerini almaları önem arz etmektedir." KYK yurdu seyyar hastaneye dönüştürüldü

Kaynak: AA

Etiketler: Sağlık Bakanlığı, Halime Hatun, Bilecik, Güncel
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