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KYK yurdunda gözetim altındaki misafire doğum günü sürprizi

KYK yurdunda gözetim altındaki misafire doğum günü sürpriziTOKAT'ta yurt dışından getirilerek Kredi Yurtlar Kurumu'na ait yurtta gözetim altına alınan misafirlerden Veysel Şahingöz'ün (60) doğum gününü yurt personeli pasta ile kutladı.

06.04.2020 17:27 | Son Güncelleme: 06.04.2020 17:30
KYK yurdunda gözetim altındaki misafire doğum günü sürprizi
TOKAT'ta yurt dışından getirilerek Kredi Yurtlar Kurumu'na ait yurtta gözetim altına alınan misafirlerden Veysel Şahingöz'ün (60) doğum gününü yurt personeli pasta ile kutladı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının yürüttüğü ortak çalışmayla 2 gün önce Cezayir 'den 555 Türk vatandaşı 3 uçak ile Samsun'a geldi. Aralarında öğrencilerin de bulunduğu 320 kişi ise otobüslerle Tokat 'a getirildi. Kredi Yurtlar Kurumu bünyesindeki 2 yurda yerleştirilen 320 kişi, 14 gün boyunca gözetim altında tutulacak. Yurtta gözetim altındaki kişilerden 60 yaşına giren İnşaat Yüksek Mühendisi Veysel Şahingöz'e yurt personeli sürpriz yaptı. Yurt personeli, pasta alarak Şahingöz'ün kaldığı odanın kapısına gitti. Personelin pasta sürpriziyle karşılaşan Şahingöz şaşkınlık yaşadı. ekiplere teşekkür eden Şahingöz, "Ben de bu güzel sürpriz için çok teşekkür ediyorum. Bize burada evimizde olmayacak kadar rahat bir hizmet veriyorsunuz. İyi ki varsınız, hepinize teşekkür ediyorum" dedi. KYK yurdunda gözetim altındaki misafire doğum günü sürprizi

Kaynak: DHA

Etiketler: Kredi Yurtlar Kurumu, Cezayir, Tokat, Güncel

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KYK yurdunda gözetim altındaki misafire doğum günü sürprizi
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