Kyk Yurdunda "Hz. Peygamber ve Gençlik" Konferansı

Bilecik
İl Müftülüğü, Mevlid-i Nebi Haftası münasebetiyle Bilecik Kredi Yurtlar Kurumu
(KYK) yurdunda "Hz. Peygamber ve Gençlik" temalı konferans düzenledi.
Bilecik KYK konferans salonunda, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda İl Müftü Yardımcısı Aysel Hacıömeroğlu "Hz. Peygamber ve Gençlik" konulu konferans verdi. Akabinde Kur'an kursu öğreticilerinden oluşan ilahi korosu tarafından gençlere ilahi dinletisi düzenlendi.
Program dua, ikram ve hediye dağıtımı ile sona erdi. - BİLECİK
22 Kasım 2018 Perşembe 12:24