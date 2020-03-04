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KYK yurdunda kalan öğrencilere seminer

MUŞ (İHA) – Muş'un Malazgirt İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında kalan üniversite öğrencilerine yönelik seminer düzenlendi.

04.03.2020 15:16 | Son Güncelleme: 04.03.2020 15:16KYK yurdunda kalan öğrencilere seminer
MUŞ (İHA) – 'un İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında kalan üniversite öğrencilerine yönelik seminer düzenlendi.

Malazgirt'te öğrenim gören ve KYK Kız Yurdunda kalan öğrencilere "Uyuşturucu ile Mücadele ve Kanser" konularında seminer verildi. İlçe Sağlık Müdürlüğünden Doktor Ayşe Betül Alıncak, Psikolog Engin Laçin ve Ebe Nuray Kuyucu, yaklaşık 2 saat süren sunumlarında uyuşturucu ile mücadele ve kanser hastalığının önemine dikkat çektiler.

Programa KYK Malazgirt Yurt Müdür Vekili Fatma Donat Yüksel de katıldı. - MUŞ

Yurtlar Kurumu, Malazgirt, Muş, Güncel

Kaynak: İHA

4.03.2020 15:55:12