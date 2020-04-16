KYK yurdundaki karantina misafirlerine, doğum günü sürprizi

CEZAYİR'den getirildikten sonra koronavirüs tedbirleri kapsamında Tokat 'ta Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda karantinaya alınan Bülent Yılmaz (65), Ali Rıza Kaçmaz (59) ve Mürsel Çakır'ın (39) doğum günleri, yurt personeli tarafından pasta ile kutlandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklarının yürüttüğü ortak çalışmayla 555 Türk vatandaşı, 3 uçakla, 12 gün önce Cezayir'den Samsun'a getirildi. Bu kişilerden, aralarında öğrencilerin de bulunduğu 320 kişi, otobüslerle Tokat'a getirilerek, KYK bünyesindeki 2 yurda yerleştirilip, 14 günlük karantinaya alındı.Yurtta misafir edilenlerden doğum günü oldukları tespit edilen Bülent Yılmaz, Ali Rıza Kaçmaz ve Mürsel Çakır için yurt görevlileri sürpriz yaptı. Tulumlu ve maskeli görevliler, hazırlattıkları doğum günü pastaları ile Yılmaz, Kaçmaz ve Çakır'ın kapılarını çaldı ve doğum günlerini kutladı. Sürpriz karşısında şaşıran ve mutlu oldukları gözlenen misafirler görevlilere teşekkür etti. Tokat Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar ise doğum günü olan vatandaşlara çeşitli hediyeler verdi.