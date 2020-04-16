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KYK yurdundaki karantina misafirlerine, doğum günü sürprizi

TOKAT'ta, yurt dışından getirilen ve koronavirüs tedbirleri kapsamında Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda karantinaya alınanlardan Bülent Yılmaz (65), Ali Rıza Kaçmaz'ın (59) ve Mürsel Çakır (39)'ncu doğum günü, yurt personeli tarafından pasta ile kutlandı.

16.04.2020 13:05 | Son Güncelleme: 16.04.2020 13:05
KYK yurdundaki karantina misafirlerine, doğum günü sürprizi

TOKAT'ta, yurt dışından getirilen ve koronavirüs tedbirleri kapsamında Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda karantinaya alınanlardan Bülent Yılmaz (65), Ali Rıza Kaçmaz'ın (59) ve Mürsel Çakır (39)'ncu doğum günü, yurt personeli tarafından pasta ile kutlandı.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklarının yürüttüğü ortak çalışmayla 12 gün önce Cezayir'den 555 Türk vatandaşı, 3 uçak ile Samsun'a getirildi. Aralarında öğrencilerin de bulunduğu 320 kişi ise otobüslerle Tokat 'a geldi. KYK bünyesindeki 2 yurda yerleştirilen 320 kişi, koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 günlüğüne karantinaya alındı. Yurtta misafir edilenlerden doğum günü oldukları tespit edilen Bülent Yılmaz, Ali Rıza Kaçmaz ve Mürsel Çakır için yurt görevlileri sürpriz yaptı. Tulumlu ve maskeli görevliler, hazırlattıkları doğum günü pastaları ile Yılmaz, Kaçmaz ve Çakır'ın kapılarını çaldı ve doğum günlerini kutladı. Sürpriz karşısında hem şaşıran ve mutlu oldukları gözlenen misafirler görevlilere teşekkür etti. Tokat Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar ise doğum günü olan vatandaşlara çeşitli hediyeler verdi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Kredi Yurtlar Kurumu, Bülent Yılmaz, Tokat, Güncel
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