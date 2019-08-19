KYK yurt başvuruları başladı! 2019 KYK yurt başvurusu nasıl yapılır?

KYK yurt başvuruları başladı. YKS sonuçlarıyla üniversite tercihi yapan öğrenciler kazandıkları üniversiteye gittiklerinde kalacakları yeri ayarlamaya çalışıyor. Bu sebeple binlerce öğrenci KYK yurt başvurularının başlamasını bekliyordu.YURTKUR KYK yurt başvurularının bugün başlamasıyla öğrenciler internete akın etti. İnternette KYK yurt başvuruları 2019 nereden ve nasıl yapılır, KYK yurt başvurusu ne zamana kadar yapılabilir soruları aranırken biz de sizin için araştırdık.

KYK YURT BAŞVURULARI NEREDEN YAPILIR? 2019 KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

YURTKUR KYK yurt başvuruları e-Devlet üzerinden yapılıyor. Başvurular e-Devlet üzerinden yapılacağı için e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekiyor.

KYK YURT BAŞVURUSU YAPMAK İÇİN TIKLAYIN.

KYK YURT BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN.

KYK YURT BAŞVURULARI HANGİ TARİHLER ARASINDA YAPILACAK?

Başvurular 26 Ağustos saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebilecek. Öğrenciler, başvuru süresinin sonuna kadar bilgilerini görebilecek ve güncelleyebilecek.

2019-2020 eğitim öğretim yılında ilk defa herhangi bir yükseköğretim programına kayıt yaptıran hazırlık ve 1. sınıf öğrencileri, herhangi bir yükseköğretim kurumunda eğitimini sürdüren ara sınıf öğrencileri ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde öğrenim görmekte olan öğrenciler, yurt başvurusunda bulunabilecek.

YURT İÇİN ARA SINIF ÖĞRENCİLERİ DE BAŞVURABİLİR

KYK bünyesindeki yurtlarda kalabilmek için ara sınıf öğrencileri de başvuru yapabilir. 30 Haziran 2019 tarihinden önce herhangi bir yükseköğrenim programına kayıt yaptıran öğrenciler de (ön lisans, lisans) ara sınıf olarak 19-26 Ağustos 2019 tarihleri arasında yurt başvuru işlemlerini gerçekleştirebilir.