KYK yurt başvuruları ne zaman? 2019 KYK burs başvuruları nasıl yapılır?

YKS sonuçlarının ardından üniversiteyi kazanan öğrenciler ve velileri harıl harıl yurt aramaya başladı. KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak diye araştırma yapanlar KYK burs başvurularını da merak ediyor. İnternette 2019 KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak, KYK burs başvuruları nasıl yapılacak sorularının yanında KYK yurt başvuruları ne zaman olacak da arananlar arasında. Peki, 2019 KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak? KYK yurt başvuruları başladı mı? KYK burs başvuruları nasıl yapılır? İşte merak edilenler…

2019 KYK YURT BAŞVURULARI BAŞLADI MI? 2019 KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

YKS sonuçlarının açıklanmasından sonra öğrenciler gidecekleri şehirde kalınabilecek yerleri araştırmaya koyuldu. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 2019 KYK yurt ve burs başvurularının ne zaman yapılacağı henüz açıklanmadı. Konuyla ilgili herhangi bir gelişme olduğunda sitemizden size haber vereceğiz.

KYK 2018 - 2019 eğitim öğretim yılı için başvurular 3 – 10 Eylül 2018 tarihinde yapılmıştı. 2019 - 2020 eğitim öğretim yılı için de bu tarih aralığına yakın bir zamanda KYK burs ve yurt başvuruları yapılacağı düşünülüyor.

KYK BURS BAŞVURULARI VE KYK KREDİ BAŞVURULARI AYNI ANDA MI YAPILIYOR?

Burs/kredi başvuruları internet ortamında aynı başvuru sayfası üzerinden ayrı ayrı değil birlikte yapılabilir.

KYK BURS/KREDİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

İlk defa burs/kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibariyle normal öğrenim süresince ödeme yapılır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6-10. günleri arasında ödeme yapılır.

İKİNCİ ÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ DE KYK BURSU VEYA KYK KREDİSİ ALABİLİR Mİ?

Kuruma burs/kredi almak üzere müracaatta bulunan ikinci öğretim öğrencileri de yapılan değerlendirme neticesinde durumlarının burs/kredi almasına uygun bulunması halinde burs/kredi alabilir.