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KYK yurt başvuruları ne zaman? KYK yedek sonuç sorgulama?

KYK 10. Yedek yurt yerleştirme sonuçları açıklandı. Kredi Ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından açıklamada KYKI 10. yedek yurt sonuçları yayınlandı. İşte KYK yurt sonuçları, KYK yedek yurt sonuçları, KYK 10. yedek yurt sonuçları sorgulama ekranı

12.10.2019 11:19KYK yurt başvuruları ne zaman? KYK yedek sonuç sorgulama?

KYK yedek yurt sonuçlarını merakla bekleyen öğrenciler 10. yedek yurt sonuçlarını öğrenebilirler. Kredi Ve Yurtlar Genel Müdürlüğü sitesinden yapılan açıklamada KYK 10. yedek yurt yerleştirme sonuçları açıklandı. KYK yurt sonuçları, KYK 10. yedek yurt sonuçları, KYK yedek yurt sonuçları sorgulama

KYK YEDEK YURT SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

2019/2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖSYM VE ARASINIF 10. YEDEK YURT SONUÇLARI AÇIKLANDI

2019/2020 Eğitim Öğretim Yılı Ek kontenjanla ÖSYM tarafından bir yükseköğretim programına ilk defa yerleştirilen öğrenciler ile 7143 sayılı Kanun kapsamında aftan yararlanarak yeniden öğrenime başlayan öğrenciler, Özel yetenek sınavı ile yükseköğretim kurumlarına ilk defa yerleştirilen öğrenciler, Lisansüstü öğrencileri (Arasınıf dahil), Yatay ve dikey geçiş yapan öğrenciler, Yurt içi ve yurt dışı değişim programına katılan ve lisans tamamlama öğrencileri için 1. yedek yurt sonuçları açıklanmıştır.


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