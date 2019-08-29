KYK yurt sonuçları açıklandı! KYK yurt yerleştirme sonuçları sorgula

Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvuru sonuçlarını açıkladı. 26 Ağustos'ta sona eren yurt başvuru sonrasında sonuçları öğrenciler tarafından merakla bekleniyordu. KYK yurt yerleştirme sonuçlarına göre başvurusu kabul edilen öğrenciler, hangi evraklar gerekiyor merak ediyorlar. İşte KYK yurt yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı...

KYK YURT SONUÇLARI SORGULA

KYK YURT BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERDEN İSTENİLEN BELGELER

1. Öncelik Belgesi (Önceliği Olanlar İçin)

Şehit ve gazi çocuğu, gaziler (Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından alınan belge (Seyahat Kartı dahil) veya Sosyal Güvenlik Kurumundan ilgili kanun maddelerine göre aylık bağlandığını gösterir belge)

% 40ve üzerinde engelli olduğu tespit edilen öğrenciler,( Tam teşekkülü hastaneden alınacak rapor)

Lise ve dengi öğrenimlerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Yetiştirme yurtlarında barınarak tamamlayanlar ve/veya Devlet koruması altında olan öğrenciler (İlgili kurum ve kuruluşlardan alınacak belge)

Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar, (Darüşşafaka Lisesinden alınacak belge)

Milli olmuş Amatör sporcular lisanslı (T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğünden alınacak belge/yazı)

Gönüllü güvenlik korucusu olarak çalışan ve çalışırken vefat edenlerin, gönüllü güvenlik korucusu olarak emekliye ayrılan ve emekliye ayrıldıktan sonra vefat edenlerin çocukları (İlgili kurum ve kuruluşlardan alacakları belge)

2.4 adet son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf

3.% 40 ve üzeri engelli ebeveyni olanların (Tam teşekküllü hastaneden alınacak rapor)

4.Yükseköğrenim programına kayıt olduğunu gösterir belge

5.18 yaşından küçükler için Kurum internet sayfasından temin edilen ve doldurulan Veli/Vasi İzin Belgesi

6. Verilen süre içinde ilgili yurt müdürlüklerine kayıt yaptırmayan öğrenciler, haklarını kaybedeceklerdir.

YURT ÜCRETLERİ NE KADAR?

Öğrencilerimizin ekonomik koşulları da dikkate alınarak aylık yurt ücreti 168 TL olarak belirlenmiştir. Ayrıca standardı yüksek, özel nitelikli yurtların aylık ücreti 180-285 TL arasındadır. K.K.T.C'de bulunan yurtların ise aylık ücreti 300 TL'dir.