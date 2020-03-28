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KYK Yurt ücretleri öğrencilere geri ödenecek

SAÜ, KYK yurtlarında kalan ve korona virüsü nedeniyle ara verilen eğitim sonrasında öğrencilerin ücretlerini geri ödeyeceği öğrenildi.

28.03.2020 14:11 | Son Güncelleme: 28.03.2020 14:11
KYK Yurt ücretleri öğrencilere geri ödenecek
SAÜ, KYK yurtlarında kalan ve korona virüsü nedeniyle ara verilen eğitim sonrasında öğrencilerin ücretlerini geri ödeyeceği öğrenildi.

Sakarya Üniversitesi, 16 Mart tarihinde YÖK kararı ile eğitime 3 hafta ara verilmesinin ardından KYK yurdunda kalan öğrencilerin bu tarih itibariyle herhangi bir yurt ücreti ödemesi yapmayacağını kararlaştırmıştı. Bu süreçte eğitime Bahar döneminde ara verilirken, uygulama Bahar döneminin kalan süresini de kapsayacak şekilde genişletildi. Yapılan duyuruya göre ücretini peşin yatıran öğrencilerin ise bu tarihten itibaren gün hesaplaması yapılarak ödedikleri ücretler hesaplarına geri ödenecek. Barınma ücretini taksitli olarak yatırıp fazla ödemesi bulunan öğrenciler de aynı şekilde gün hesaplaması yapılarak ücretlerini geri alabilecekler. Öğrenciler barınma ücretinin iadesi için kendilerine yapılan duyurudaki dilekçe örneğini doldurarak imzalamaları, e-posta veya faks yoluyla yurt idaresine ulaştırmaları gerekiyor. Öğrenciler ayrıca konu ile ilgili tüm duyuruları "yurt.sakarya.edu.tr" adresinden takip edebilecek. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Sakarya Üniversitesi, Güncel

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