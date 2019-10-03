KYK yurt yerleştirme sonuçları açıklandı! KYK 8. yedek yerleştirme sonuçları açıklandı!

KYK yurt sonuçları açıklandı. Kredi Yurtlar Kurumu'na kaydını yaptırmayan öğrencilerin yerine yapılan yerleştirme işleminde 8. yedek yerleştirme işlemi yapıldı. İşte Kredi Yurtlar Kurumu 8. yedek yerleştirme sonuçları…

KYK YEDEK YURT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2019/2020 Eğitim Öğretim Yılı ÖSYM ve arasınıf 8. yedek yurt sonuçları Kredi Yurtlar Kurumu sonuç ekranından açıklanmıştır.

2019/2020 Eğitim Öğretim Yılı Ek kontenjanla ÖSYM tarafından bir yükseköğretim programına ilk defa yerleştirilen öğrenciler ile 7143 sayılı Kanun kapsamında aftan yararlanarak yeniden öğrenime başlayan öğrenciler, Özel yetenek sınavı ile yükseköğretim kurumlarına ilk defa yerleştirilen öğrenciler, Lisansüstü öğrencileri (Arasınıf dahil), Yatay ve dikey geçiş yapan öğrenciler, Yurt içi ve yurt dışı değişim programına katılan ve lisans tamamlama öğrencileri için yurt sonuçları açıklanmıştır.

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KYK YURT ÜCRETİ NE KADAR?

Aylık yurt ücreti 168 TL olarak belirlenmiştir. Ayrıca standardı yüksek, özel nitelikli yurtların aylık ücreti 180-285 TL arasındadır. K.K.T.C'de bulunan yurtların ise aylık ücreti 300 TL'dir.