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KYK yurtlarında karantinada kalan öğrencilerden memnuniyet açıklaması

Kastamonu'da Kredi ve Yurtlar Kurumunda karantina altında bulunan öğrenciler, memnuniyetlerini belirten video çekerek sosyal medyada paylaştı.

02.04.2020 12:57 | Son Güncelleme: 02.04.2020 12:57
KYK yurtlarında karantinada kalan öğrencilerden memnuniyet açıklaması
Kastamonu 'da Kredi ve Yurtlar Kurumunda karantina altında bulunan öğrenciler, memnuniyetlerini belirten video çekerek sosyal medyada paylaştı.

ABD başta olmak üzere çeşitli ülkelerden ve şehirlerden gelerek Kastamonu'da Kredi ve Yurtlar Kurumunda karantina altında tutulan öğrenciler, karantinadaki günlerini değerlendirdi. Öğrenciler, çektikleri video ile Kredi ve Yurtlar Kurumundaki hizmetten ve hijyenden bahsederek, üç öğün sıcak yemeklerinin de her gün verildiğinden bahsetti. Öğrenciler, "Evim kadar rahat" diyerek, yetkililere teşekkür etti.

Görevlilere de teşekkür eden öğrenciler, "Ailem, evim kadar rahat. Verilen hizmetlerden Allah Razı olsun. Hepsine teşekkür ediyoruz" dediler.

Karantina dönemi biten bazı öğrenciler, tahlillerinin yapılmasının ardından serbest bırakılmaya başlandı. - KASTAMONU
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Kaynak: İHA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Karantina, Kastamonu, Güncel
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