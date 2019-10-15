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KYK, yurtlarında Mehmetçiğe destek

Kırşehir'de Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) bünyesinde öğrenciler, Türk Bayrağı açıp 'Komando Marşı' söyledi.

15.10.2019 13:46KYK, yurtlarında Mehmetçiğe destek
Kırşehir'de Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) bünyesinde öğrenciler, Türk Bayrağı açıp ' Komando Marşı' söyledi.

KYK Yurtları Müdürü Faruk Şahin, "Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan 'Barış Pınarı Harekatı'na karşı öğrencilerimizin duyarsız olmamaları bizleri de ziyadesi ile mutlu etti. İl Merkezi ve ilçelerimizde yer alan yurtlarda Türk bayrağı açan öğrencilerimiz, marşlar söyledi. Milli duygularımıza duyarsız davranılmaması da bizleri onurlandırdı" dedi.

KYK Yurtlarında öğrenciler tarafından söylenen marşların yanı sıra bazı yurtlarda Mehmetçik için dua edildi. Yurtlar gecenin ışıklarıyla kırmızı beyaz şekilde aydınlatıldı. Mucur İlçesi Hürriyet Ortaokulunda 180 öğrenci bir araya gelerek asker selamı durup 'Ne Mutlu Türküm Diyene', 'Vatan Sağ Olsun' diye haykırdı. Çiçekdağı İlçesinde, Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu, öncülüğünde Mehmetçik vakfına bağış yapıldı. Kaman ilçesinde ise ceviz toplama etkinliği yapılıyor. - KIRŞEHİR

Kırşehir, Komando, Güncel

Kaynak: İHA

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