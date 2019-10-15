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KYK yurtlarından Mehmetçiğe destek

KYK yurtlarından Mehmetçiğe destekKIRŞEHİR - Kırşehir'de Kredi Yurtlar Kurumu bünyesinde öğrenciler, Türk Bayrağı açıp 'Komando Marşı' söyledi.

15.10.2019 14:32
KYK yurtlarından Mehmetçiğe destek
KIRŞEHİR - Kırşehir'de Kredi Yurtlar Kurumu bünyesinde öğrenciler, Türk Bayrağı açıp ' Komando Marşı' söyledi.
KYK Yurtları Müdürü Faruk Şahin, "Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan 'Barış Pınarı Harekatı'na karşı öğrencilerimizin duyarsız olmamaları bizleri de ziyadesi ile mutlu etti. İl Merkezi ve ilçelerimizde yer alan yurtlarda Türk Bayrağı açan öğrencilerimiz, marşlar söyledi. Milli duygularımıza duyarsız davranılmaması da bizleri onurlandırdı" dedi.
KYK yurtlarında öğrenciler tarafından söylenen marşların yanı sıra bazı yurtlarda Mehmetçik için dua edildi. Yurtlar gecenin ışıklarıyla kırmızı-beyaz şekilde aydınlatıldı. Mucur ilçesi Hürriyet Ortaokulu'nda 180 öğrenci bir araya gelerek asker selamı durup 'Ne Mutlu Türküm Diyene', 'Vatan Sağ Olsun' diye haykırdı. Çiçekdağı ilçesinde, Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu, öncülüğünde Mehmetçik Vakfı'na bağış yapıldı. Kaman ilçesinde ise ceviz toplama etkinliği yapılıyor.
KYK yurtlarından Mehmetçiğe destek

Kredi Yurtlar Kurumu, Komando, Genel

Kaynak: İHA

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