Kyle Walker'ın Newcastle United'a Attığı Harika Gol
2018-19 Premier Lig sezonunun dördüncü haftasında Manchester City, sahasında Newcastle United'ı ağırladı. Maçın ikinci yarısında durum 1-1'lik eşitlikle devam ederken City sağ beki Kyle Walker, ceza sahasında buluştuğu topu harika bir vuruşla ağlarla buluşturdu ve takımını yeniden öne geçirdi. City, maçı 2-1 galip bitirdi.
06.04.2020 18:32 | Son Güncelleme: 06.04.2020 18:32
Kaynak: Dugout
Etiketler: Newcastle United FC, Manchester City, Kyle Walker, Spor