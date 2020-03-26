Kylian Mbappe'nin Patlayıcı hızı

Fransız forvet Kylian Mbappe, sahip olduğu olağanüstü hızı ve dripling becerisiyle dünyanın elit futbolcularından biri haline dönüştü. Henüz 21 yaşında olmasına rağmen birçok rekor kıran ve kupa kaldıran Mbappee'nin müthiş hızıyla rakip savunmalara yaşattığı korku dolu anları karşınızda!

Kaynak: Dugout