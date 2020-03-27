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Kylie Jenner salgın günlerini evinde geçiriyor

Kylie Jenner, koronavirüs salgını süresince lüks evinde güvende olmak ve günün her dakikasını iki yaşındaki kızı Stormi ile geçirmek istiyor.

27.03.2020 12:47 | Son Güncelleme: 27.03.2020 12:47
Kylie Jenner, koronavirüs salgını süresince lüks evinde güvende olmak ve günün her dakikasını iki yaşındaki kızı Stormi ile geçirmek istiyor.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kylie Jenner salgın günlerini evinde geçiriyor

Kaynak: DailyMotion.com



Etiketler: Kylie Jenner, Magazin

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