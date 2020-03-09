Kylie Jenner ve Travis Scott yeniden birlikte!
Ekim 2019'da yollarını ayıran Kylie Jenner ve Travis Scott'tan güzel haber geldi.
09.03.2020 19:46 | Son Güncelleme: 09.03.2020 19:46
Ekim 2019'da yollarını ayıran Kylie Jenner ve Travis Scott'tan güzel haber geldi.
Kaynak: DailyMotion.com
Haberin Videosu :Kylie Jenner ve Travis Scott yeniden birlikte!
Etiketler : Kylie Jenner, Magazin
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