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Kylie Jenner ve Travis Scott yeniden birlikte!

Ekim 2019'da yollarını ayıran Kylie Jenner ve Travis Scott'tan güzel haber geldi.

09.03.2020 19:46 | Son Güncelleme: 09.03.2020 19:46

Ekim 2019'da yollarını ayıran Kylie Jenner ve Travis Scott'tan güzel haber geldi.

Kylie Jenner ve Travis Scott yeniden birlikte!

Kaynak: DailyMotion.com

Etiketler : Kylie Jenner, Magazin
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