09.07.2019 12:32
Haberler» Güncel» Haber

Kyokushın şampiyonasında madalya

Kyokushın şampiyonasında madalya

Uluslararası Kyokushın Şampiyonasından Düzceli sporcular madalya ile döndü.

Uluslararası Kyokushın Şampiyonasından Düzceli sporcular madalya ile döndü.

Ankara'da yapılan Uluslararası Kyokushın Şampiyonasında Düzceli sporcularından Sude Tekeoğlu genç bayan kata şampiyonu oldu. Melih Erdem büyük erkek 65 kilogramda ikinci, Muhammet Erdem büyük erkek 70 kilogramda ikinci, Mihriban Yavuzyiğit büyük bayan 60 kilogramda üçüncü oldu. Antrenör Gökhan Bahadır Ödemiş uluslararası şampiyonada baş antrenör olarak görev alırken, Ayşegül Ödemiş milli takım antrenörü olarak Düzce'yi ve ülkemizi temsil etti. - DÜZCE
Kaynak: İHA
Ankara, Ödemiş, Düzce, Güncel

Son Dakika Haberleri
13:36   SPOR Hidayet Türkoğlu Milli Takım'da herkes büyük bir fedakarlık gösteriyor
13:36   KAPEM'den ücretsiz bilgisayar kursu
13:35   Hakkari'de hain saldırı: 2 şehit
13:35   Başkan Say mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi
13:35   Okul bahçesindeki tehlike arz eden ağaçlar için kesim kararı
13:35   Borsa ilk yarıda düştü
13:35   Muğla'ya şehit ateşi düştü