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Kyzikos Uluslararası Ultra Maratonu

Balıkesir'in Erdek ilçesinde bu yıl ilk kez gerçekleştirilen Kyzikos Uluslararası Ultra Maratonu sona erdi.

06.10.2019 16:10Kyzikos Uluslararası Ultra Maratonu
Balıkesir'in Erdek ilçesinde bu yıl ilk kez gerçekleştirilen Kyzikos Uluslararası Ultra Maratonu sona erdi.
Erdek Belediyesi ve Bandırma Dağcılık Arama-Kurtarma Derneği (BANDAK) tarafından düzenlenen ve dün başlayan etkinliğin ikinci gününde, 5 kilometrelik Seyitgazi Halk Koşusu gerçekleştirildi.
84 sporcunun katıldığı genel klasman yarışında erkeklerde 22 dakika 53 saniyelik derecesiyle Arslan Çehrelioğlu, kadınlarda ise 23 dakika 33 saniye ile İklim Arslan birinci oldu.
Ayrıca, 40 yaş ve altı kategorisinde erkeklerde Sinan Tan, kadınlarda Selma Eroğlu, 40-49 yaş grubunda erkeklerde Serhat Akkaya, kadınlarda Elçin Kaya Önal, 50-59 yaş grubunda Soner Börklü, 60 yaş ve üzeri kategorisinde erkeklerde Hüsameddin Edge, kadınlarda Buket Somer birinciliği elde etti.
Erdek Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayan genel klasman yarışı öncesi 4-12 yaş grubundan 38 sporcu, 400 metrelik parkurda koştu.
Daha sonra, turnuva süresince 5, 22 ve 85 kilometrelik parkurlarda dereceye giren sporculara ödülleri verildi. 4-12 yaş kategorisinde yarışan çocukların tamamı ise kürsüye çıkarılarak galip ilan edildi.
Yarışların ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Organizasyon Komitesi Başkanı Ekrem Kızıltaş, etkinliğin amaçlarından birinin de spor yapmayanları spora teşvik etmek olduğunu söyledi.
Yüzlerce ailenin, çocuklarıyla maratona katıldığını dile getiren Kızıltaş, "Önümüzdeki dönemlerde de bu genişleyerek büyüyecek ve ülke geneline yayılacaktır. Amacımız burada kişileri yarıştırmak değil, içinde yarışma olan bir festival, bir şenlikti. Bunu da başarıyla gerçekleştirdik." diye konuştu.

Balıkesir, Bandırma, Spor

Kaynak: AA

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