L'Equipe'ten Burak Yılmaz değerlendirmesi: Benzema'dan daha iyi

L'Equipe gazetesi, EURO 2020 Avrupa Elemeleri H Grubu'nda mücadele edecek olan Fransa- Türkiye maçı öncesinde önemli bir analiz yaptı. A Milli Takımımız, Fransa ile aynı puana sahip ve bu maç kritik bir önem taşıyor. L'Equipe, maç öncesinde özellikle Burak Yılmaz'a dikkat edilmesine vurgu yaparken A Milli Futbol Takımımızın eksiklerini ve artıklarını masaya yatırdı.

"FRANSA SAVUNMASINI ÇARESİZ BIRAKTI"

"Burak Yılmaz, Konya'daki maçta Raphael Varane ve Samuel Umtiti ikilisini darmadağın etti. Karim Benzema kadar etkili ve güçlü... Beşiktaş'ın veteran golcüsü, sürekli kendini boşa çıkardı ve markaj altında kalmadı. Varane ve Umtiti ile fiziksel oynamaktan kaçınmayan Burak, geçiş hücumlarında Fransa savunmasını çaresiz bıraktı. Burak Yılmaz, savunmaya baskı yaparak hazırlık paslarına izin vermedi... 34 yaşında olmasına rağmen maçtaki etkisi inanılmazdı. Bu maçta da Türkiye'nin en büyük tehdidi olacak."

"FRANSA NE YAPACAĞINI BİLEMEDİ"

"Raphael Varane, Konya'daki maçı hatırladığını, basın toplantısında anlattı. Türkiye, sert ve ani presleriyle çok etkili oldu. Önde pres yaparak ve Fransız savunmasını hataya zorlayarak önemli pozisyonlar yakalamışlardı. Topu kazandıktan sonra da hızlı bir şekilde kaleye indiler. Fransa, bu baskı altında ne yapacağını bilemedi. Türkiye'nin iki bloktan oluşan 4-1-4-1 taktiğine karşı Fransa'ya Dünya Kupası getiren maç taktiği işe yaramadı. Ayrıca, bu maçta Pogba, Kante gibi oradan topu çıkaracak teknik oyuncular da yok. Bu nedenle uzun toplarla oynamak etkili olabilir."

HIZLI HÜCUM TAVSİYESİ

"Fransa, hücumda çok aktif ve yakaladığını atan bir takım. Türkiye'ye karşı Konya'da kaleyi tutan sıfır şut vardı. Türkiye, ayrıca sağlam bir savunmaya da sahip. 7 maçta yalnızca 2 gol yediler. Kylian Mbappe'nin yarattığı tehlikeden yararlanan Fransa, Giroud - Griezmann ikilisiyle fırsatlar yakalıyordu. Şimdi Mbappe yok. Eğer hızlı değilseniz, bu Türk savunmasına gol atmanız zor. Eğer, ileri uçtaki forvetiniz topa birden çok kez dokunuyorsa muhtemelen kaptıracaktır. Hızlı olmazsa, Türk savunmasını aşamaz. Bir diğer seçenekse kanat ortalarıyla gol aramak olmalı..."