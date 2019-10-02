Haberler » Spor » Haber

L'Equipe en düşük puanı Falcao ve Belhanda'ya verdi

Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci hafta maçında Galatasaray evinde PSG'ye 1-0 mağlup oldu. Fransız L'Equipe Gazetesi, maç için en düşük puanları Falcao ve Belhanda'ya verdi.

02.10.2019 11:11

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz G.Saray'ın PSG'ye 1-0 mağlup olduğu maçın ardından Fransız L'Equipe Gazetesi bir puan tablosu yayınladı. Ünlü gazete iki takımın oyuncularına verdiği puanları paylaştı.

Tabloda Galatasaray'ın en yüksek puan verilen oyuncusu 8'le Muslera oldu. En düşük puanlar ise Falcao ve Belhanda'ya verilmesi dikkatlerden kaçmadı.

MUSLERA 7 KURTARIŞ YAPTI

İlk yarıda ve ikinci yarıda özellikle Di Maria'ya geçit vermeyen yıldız oyuncu, takımını ayakta tuttu. Öte yandan 33 yaşındaki kaleci, yaptığı 7 kurtarışla Atletico Madrid kalecisi Jan Oblak'ın ardından haftanın en çok kurtarış yapan 2. kalecisi oldu.

Real MadridReal Madrid'den Galatasaray açıklaması: Kazanmak zorundayız

Tepkiler sonrası Babel, Instagram hesabını kapattıTepkiler sonrası Babel, Instagram hesabını kapattı

Bayern Münih, TottenhamBayern Münih, Tottenham'ı deplasmanda 7-2 mağlup etti

Galatasaray 0 - 1 Paris Saint Germain özet izle GS PSG özet izle GS PSG goller izleGalatasaray 0 - 1 Paris Saint Germain özet izle GS PSG özet izle GS PSG goller izle

L'Equipe en düşük puanı Falcao ve Belhanda'ya verdi

Younes Belhanda, Galatasaray, Falcao, Spor

YORUMLAR(31)
1234:Yazık paralarımızı böyle çöpe atıyoruz
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
HABERLİ:ÇÖP FALZAO
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
RECEP:BİZ ALDIK KABULETTİK ARTIK SİZEDE . . . . . , , , DÜŞÜYOR NEDEYEYİM HEMEN YAKIN GEÇMİŞİNİZİ UNUTTUNUZ AMA BİZ HALEN ŞAMPİYONLARIN LİĞİNDEYİZ BEKLEYİP HEPİMİZ GÖRECEĞİZ BİZE GÜZEL GÜNLER YAKIN SİZ HEP ÖYLEKALMAYA DEVAM EDİN FALKAO NUN KARAKTERİ YETER. EFENDİLİĞİ YETER ARTIK BİZ FUTBOLDA BUNLARIDA ARIYORUZ
Yayından Kaldır
2 0
Cevap yaz
KAHROLASI FEDARELLER:öyle türk takımlarında boy göstermek değil iş asıl böyle devlerde boy göstereceksin ki kaliten ortaya çıksın ama sonuç ortada
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
NO-NAME:Falcao'' ya bi lafım yok da sayın hocamızın prensine hiç toz kondurulur mu, lütfen, Fransızlar yanlış görmüştür!! Bu adamın 2. 5 yıldır hiçbirşey yapmadığını sonunda birileri daha gördü, keşke maskesizken de aynı puanı verseler. . . Bir de geçen sene devre arası yollatmadın be hocam, onun yerine şimdi Banega oynuyordu. . .
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
FENERBAHÇE CUMHURİYETİ:malcao çok gizli forvet la hiç görünmüyor.
Yayından Kaldır
29 2
Cevap yaz
GSGS:bir galatasaraylı olarak kesinlikle katılıyorum tam bir malcao :) verilen paranın çöpe gitmesinden öte değil
Yayından Kaldır
2 1
ALİ KOÇ::)))))
Yayından Kaldır
4 1
FENERLİBAHÇELİ34:Kendini Gençlerbirliği maçına saklıyormuş! Uyaaaanıııkk.
Yayından Kaldır
9 0
ŞAMİL:Çöp bu falcao
Yayından Kaldır
15 6
Cevap yaz
Tüm 31 yorumu okumak için tıklayın
Son Dakika Spor Haberleri
17:25 Genç kadın güreş milli takımı, balkan şampiyonu oldu
17:19 Alper uludağ: kasımpaşa maçından 3 puan alacağız
17:07 Şampiyon judocu Habibe Altıeylül'de
17:05 Dünya şampiyonu rıza kayaalp'e memleketinde miting gibi karşılama
17:01 Canlı yayın duyurusu
16:58 Hidayet Türkoğlu, kadın basketbol ekiplerinin temsilcileriyle buluştu
16:57 Dünya kupası'nda şahika ercümen ve andrey matveenko'dan altın madalya