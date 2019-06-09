L'Équipe: "Lloris farkı önledi"

Türkiye
'nin EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda Fransa
'yı 2-0 mağlup ettiği ettiği maç, Türkiye'de olduğu kadar Fransa basınında da geniş yer buldu.
Ülkenin saygın yayın kuruluşu L'Equipe'in "Maviler 2-0 mağlup oldu ve liderliğini kaybetti" başlıklı maç yazısında şu ifadeler yer aldı:
"Maviler bu akşam Konya
'da Türkiye önünde 2-0 mağlup olarak H Grubu'nda liderliği rakibine kaptırdı. Ön bölgede tehlike yaratmaktan yoksun, arka tarafta ise kopuk bir görüntü sergileyen Fransızlar, Kaan Ayhan
'ın kafa vuruşu sonucu kalelerinde ilk golü gördü. Devre arası olmadan Cengiz Ünder
sağ çaprazdan yaptığı vuruşla farkı ikiye çıkardı. İkinci yarıda ise Hugo Lloris
, çok daha ağır bir mağlubiyeti engelledi."
Kaynak: EuroSport.com
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