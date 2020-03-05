L.O.L. Sürpriz! Beyazperdede Filmi

L.O.L Sürpriz Bebekleri'nin beyaz perdede hayat bulmasının sağlayan filmde, sevilen oyuncak bebeklerden Punk Boi, Queen Bee ve Vacay Babay'e odaklanılıyor.Yönetmen: Jared HillmanSenaryo: Alex MackFilmin Türü: AileOrijinal Adı: L.O.L. Surprise! On the Big ScreenYapımcı Firma: TME (The Moments Entertainment)Yapım Yılı: 2019Yapım Ülkesi: İngiltereOrijinal Dili: İngilizceFilmin Süresi: 60 dk.Dağıtıcı Firma: TME (The Moments Entertainment)Vizyon Tarihi: 28.02.2020L.O.L. Sürpriz! Beyazperdede Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.