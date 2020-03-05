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L.O.L. Sürpriz! Beyazperdede Filmi

L.O.L. Sürpriz! Beyazperdede filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. L.O.L. Sürpriz! Beyazperdede filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

05.03.2020 15:01 | Son Güncelleme: 05.03.2020 15:01L.O.L. Sürpriz! Beyazperdede Filmi
L.O.L Sürpriz Bebekleri'nin beyaz perdede hayat bulmasının sağlayan film de, sevilen oyuncak bebeklerden Punk Boi, Queen Bee ve Vacay Babay'e odaklanılıyor.


Yönetmen: Jared Hillman
Senaryo: Alex Mack
Filmin Türü: Aile
Orijinal Adı: L.O.L. Surprise! On the Big Screen
Yapımcı Firma: TME (The Moments Entertainment)
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: İngiltere
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 60 dk.
Dağıtıcı Firma: TME (The Moments Entertainment)
Vizyon Tarihi: 28.02.2020

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Kaynak: InterSinema.com

5.03.2020 17:54:41