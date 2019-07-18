La Casa De Papel 3. sezon ne zaman, saat kaçta başlıyor? La Casa De Papel ücretsiz nasıl izlenir?

La Casa De Papel dizisi hayranlarının kavuşma anı geldi. Yeni sezon fragmanı yayınlanması ve Berlin'in fragmanda gözükmesi dizinin hayranları tarafından heyecanla karşılandı. Netflix, La Casa De Papel 3. sezonu için tarih verdi. Hayranlarının gün saydığı dizi 19 Temmuz'da Netflix'te olacak. Peki La Casa De Papel 3. sezon nasıl ücretsiz izlenir?

LA CASA DE PAPEL 3. SEZONU BAŞLIYOR!

La casa de papel, Álex Pina tarafından İspanya'daki Antena 3 kanalı için yazılan bir soygun dizisi olarak tüm dünyada inanılmaz izlenme sayılarına ulaştı. Normalde 2 parça halinde yayınlanan tek sezonluk bir diziydi. 2 Mayıs 2017'de ilk kez yayınlandı, 23 Kasım 2017'de sona erdi.

İki sezondan oluşan dizinin ilk sezonunun süreleri yeniden düzenlenerek 9 bölümden 13 bölüme çıkartılmıştır ve 25 Aralık 2017'de Netflix'e eklendi.

La Casa De Papel'in 3. sezonu ile 19 Temmuz Cuma günü Netflix'te yayınlanacak.

BERLİN GERİ Mİ DÖNÜYOR?

La Casa De Papel 3. sezon fragmanında Berlin karakterinin görünmesi izleyenleri meraklandırdı. Dizinin 2. sezonsa ekibin kaçabilmesi için kendini feda eden Berlin'in çatışmada polisler tarafından öldürüldüğü biliniyor. Bu gizem yarın başlayacak olan La Casa De Papel 3. sezonu ile çözülecek.

LA CASA DE PAPEL NASIL ÜCRETSİZ İZLENİR?

19 Temmuz Perşembe günü Netflix tarafından 3. sezon tüm bölümleri yayınlanacak olan La Casa De Papel heyecanla bekleniyor. La Casa De Papel 3. sezonu Netflix'ten yasal bir şekilde ücretsiz izleyebilirsiniz. Bunu da Netflix'in bir aylık ücretsiz deneme üyeliğini kullanarak. Tabii daha önce kullanmadıysanız. Netflix resmi sitesinde 30 günlük ücretsiz deneyin kısmına tıklayın ve yönergeleri izleyin. Sonrasında La Casa De Papel 3. sezonu ücretsiz izleyebilirsiniz.

BAŞLICA OYUNCULARI, CANLANDIRDIĞI KARAKTERLER

Úrsula Corberó: TokyoGerçek adı Silene Oliveira'dır.

Itziar Ituño: Raquel Murillo

Álvaro Morte: Profesör Gerçek adı Sergio Marquina'dır. Takımın elebaşıdır.

Paco Tous: Moskova Gerçek adı Agustin Ramos'tur. Denver'in babasıdır.

Pedro Alonso: BerlinÇatışmada polisler tarafından öldürülmüştür.Takımın kaptanıdır.

Alba Flores: Nairobi Gerçek adı Ágata Jiménez'dir.

Miguel Herrán:Rio Gerçek adı Aníbal Cortés'dir.

Jaime Lorente:DenverMoskova'nın oğludur.

Darko Peric: Helsinki Gerçek adı Yashin Dasáyev'dir. Oslo'nun kuzenidir.