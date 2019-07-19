La Casa De Papel 3. sezon yayımlandı! La Casa De Papel 3. sezon 1. bölüm izle

Profesör önderliğinde büyük bir soyguna girişen suç çetesinin hikayesini ele alan La Casa De Papel'in 2. sezon finalinde Berlin'in öldüğü sahneler finale damga vurmuştu. La Casa De Papel 3. Sezon ile 19 Temmuz'da izleyici karşısında olacak. Peki, Berlin yaşıyor mu? La Casa De Papel saat kaçta? İşte detaylar…

LA CASA DE PAPEL 3. SEZON İZLE

BERLİN YAŞIYOR MU?

2. sezon finalinde çatışmada hayatını kaybettiği bilinen Berlin karakteri, 3. sezon fragmanında Berlin'in ekranlarda görünmesi izleyicide diziye karşı merak uyandırdı. Sorunun cevabı ise yeni sezonda saklı.

LA CASA DE PAPEL KONUSU

Profesör olarak adlandırılan suç dehası, tarihin en büyük soygununu yapmayı planlar. Amacı İspanya Kraliyet Darphanesine girmektir. Bunun için de işlerinde uzman olan 8 suçludan oluşan bir ekip kurar. Ekip, 5 aylık bir eğitim sürecinden geçer ve bu sürede her ihtimali hesaba katarak soygunu kusursuz bir hale getirirler. Artık her şey hazırdır. 8 kişi, rehineleri de yanlarına alarak kendilerini İspanya Kraliyet Darphanesine kitler fakat hiç hesaba katmadıkları olaylar gerçekleşir.

LA CASA DE PAPEL OYUNCULARI

Alvaro Morte - El Profesor

Ursula Corbero - Tokyo

Miguel Herrán - Rio

Pedro Alonso - Berlin

Darko Peric - Helsinki

Jaime Lorente - Denver

Esther Acebo - Stockholm

Alba Flores - Nairobi

YENİ KATILANLAR OYUNCULAR

Rodrigo de la Serna - Palermo

Luka Peros - Marsilya

Hovik Keuchkerian - Bogota

Itziar Ituno (Eski sezonlarda polis Raquel Murillo) - Lizbon