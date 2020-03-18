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La Casa de Papel'de müfettiş Raquel'i canlandıran Itziar Ituno koronavirüse yakalandı

Fenomen dizi La Casa de Papel'in sevilen karakteri müfettiş Raquel'i canlandıran İspanyol oyuncu Itziar Ituno koronavirüse yakalandı.

18.03.2020 23:03 | Son Güncelleme: 18.03.2020 23:04
La Casa de Papel'de müfettiş Raquel'i canlandıran Itziar Ituno koronavirüse yakalandı

Fenomen dizi La Casa de Papel'de müfettiş Raquel Murillo karakterini canlandıran oyuncu Itziar Ituno koronavirüse yakalandı. Sosyal medya hesabı Instagram'dan bir açıklama yapan Ituno, koronavirüs şüphesi ile hastaneye gittiğini ve yapılan testin pozitif çıktığını söyledi.

La Casa de Papel'de müfettiş Raquel'i canlandıran Itziar Ituno koronavirüse yakalandı
Itziar Ituno

'HAFİFE ALMAYIN, EVDE KALIN'

Hesabından bir fotoğraf paylaşan ünlü oyuncu Ituno, şunları söyledi:

"Cuma gününden beri ateş ve kuru öksürük gibi semptomlarım vardı. Bugün testin sonuçlarını aldık. Pozitif çıktı. Benim durumum hafif ama bünyesi zayıf insanlar için çok tehlikeliyim. Bu bir saçmalık değil, farkında olun, hafife almayın, hayatı tehlikede olan bir sürü insan var. Bunun ne kadar ilerleyeceğini daha bilmiyoruz.Şimdi dayanışma zamanı. Evde kalın ve başkalarını koruyun! Kendinize iyi bakın."

La Casa de Papel'de müfettiş Raquel'i canlandıran Itziar Ituno koronavirüse yakalandı
Itziar Ituno koronavirüse yakalandığını Instagram hesabından duyurdu
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Etiketler : Instagram, Magazin

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