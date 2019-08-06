La Casa De Papel ile Sosyal Medya'da İspanyol rüzgarı esti!

Dizinin yayınlandığı 19 Temmuz Cuma günü, Türkiye'de bulunan 47 bin 900 Twitter kullanıcısı dizi ile ilgili 51 bin 400 adet tweet attı. Bu tweetler dünyada 111.2 milyon kişiye ulaştı ve yine tüm dünyada 149.6 milyon adet etkileşim aldı. Related Digital'in çatısı altında yer alan sosyal medya ve internet analiz şirketi Semanticum'un gerçekleştirdiği sosyal medya analizine göre dizi yüzde 57.2'lik oran ile en fazla erkekler tarafından konuşulurken, en fazla konuşulan La Casa De Papel karakteri de bin 971 adet tweet ile Profesör oldu.

İspanyol TV kanalı Antena 3 için 2017 yılında çekilen ve ülkede gördüğü büyük ilgi nedeni ile yayın hakları online yayın platformu Netflix tarafından alınan La Casa De Papel, yeni sezonu ile yine en çok konuşulan diziler arasına girdi. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de büyük bir hayran kitlesine kavuşan dizi, 3. sezonunun yayınlandığı 19 Temmuz cuma Günü, sosyal medyanın da en çok konuştuğu konulardan biri oldu. Dijital pazarlama teknoloji ve servis sağlayıcısı Related Digital'in çatısı altında yer alan sosyal medya ve internet analiz şirketi Semanticum da dizinin yayınlandığı gün yaptığı kapsamlı analizle La Casa De Papel'in sosyal medyada nabzını tuttu. Semanticum tarafından yapılan kapsamlı analize göre, dizinin yayınlandığı 19 Temmuz Cuma günü, 47.9 bin Twitter kullanıcısı dizi ile ilgili 51.4 milyon adet tweet attı. Söz konusu tweetler tüm dünyada 111.2 milyon kişiye ulaştı ve yine tüm dünyada 149.6 milyon adet etkileşim aldı.

EN ÇOK PROFESÖR KONUŞULDU!

Semanticum araştırmasına göre, dizinin en çok konuşulan karakteri İspanyol oyuncu Alvaro Morte'nin canlandırdığı Profesör karakteri oldu. La Casa De Papel izleyicileri, Profesör hakkında bin 971 adet tweet attı. Onu bin 820 adet tweet ile bir diğer İspanyol Oyuncu Pedro Alonso tarafından canlandırılan Berlin karakteri ve bin 786 adet tweet ile de Ursula Corbero'nun canlandırdığı Tokyo karakteri izledi. Diziyi yüzde 57.2'lik oran ile en fazla erkekler konuşurken, dizinin en çok konuşulduğu il ise yüzde 38.6 oran ile İstanbul oldu. İstanbul'u yüzde 11.7 ile İzmir ve yüzde 9 ile de Ankara takip etti.