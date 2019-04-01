La Casa de Papel'in 3. Sezon Yayın Tarihi Belli Oldu (Video)

Kaynak: WebTekno

Netflix'in ABD dışında gerçekleştirdiği en başarılı projelerden La Casa de Papel, ilk iki sezonuyla milyonları kendisine kilitlemeyi başardı. Uzun bir süredir beklenen 3. sezonla ilgili ilk açıklama geldi.İlk sezonunda aksiyon dolu bir soygun hikâyesini bize sunan dizi, Profesör'ün topladığı sıra dışı ekibi tanımamızı da sağlamıştı. İlk bölümünden itibaren, alışılmışın dışında bir tempo ile devam eden dizinin ikinci sezonu da geçtiğimiz yıl yayınlanmıştı.La Casa de Papel'in 3. sezon yayın tarihi aşağıdaki video ile duyuruldu:Netflix'in Stranger Things gibi büyük yapımlarına devam edeceği Temmuz ayının 19'unda sezonuyla karşımıza çıkacak yapım, bakalım bu kez kahramanlarımızın başkaldırı hikayesine neler katacak.Diziye dair yeni detaylar paylaşıldığında sizlere aktarıyor olacağız.