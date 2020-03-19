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La Casa de Papel'in yıldızı Itziar Ituno, koronaya yakalandı

La Casa de Papel dizisinin yıldızı Itziar Ituno korona virüsüne yakalandığını duyurdu.

19.03.2020 17:43 | Son Güncelleme: 19.03.2020 17:43
La Casa de Papel'in yıldızı Itziar Ituno, koronaya yakalandı
La Casa de Papel dizisinin yıldızı Itziar Ituno korona virüsüne yakalandığını duyurdu.

Ünlü İspanyol dizisi La Casa de Papel'de dedektif 'Raquel Murillo' karakterini canlandıran ünlü oyuncu Itziar Ituno sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, korona virüsüne yakalandığını açıkladı. Ünlü oyunca paylaşımında "Cuma gününden beri ateş ve kuru öksürük gibi semptomlarım vardı. Bugün testin sonuçlarını aldık. Pozitif çıktı. Benim durumum hafif ama bünyesi zayıf insanlar için çok tehlikeliyim. Bu bir saçmalık değil, farkında olun, hafife almayın, hayatı tehlikede olan bir sürü insan var. Bunun ne kadar ilerleyeceğini daha bilmiyoruz. Şimdi dayanışma zamanı. Evde kalın ve başkalarını koruyun! Kendinize iyi bakın" ifadelerini kullandı. - MADRİD

Kaynak: İHA

Etiketler : Güncel

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