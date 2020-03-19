Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››La Casa de Papel'in yıldızı Itziar Ituno, koronaya yakalandı - Güncel

La Casa de Papel'in yıldızı Itziar Ituno, koronaya yakalandı

La Casa de Papel dizisinin yıldızı Itziar Ituno korona virüsüne yakalandığını duyurdu.

19.03.2020 18:20 | Son Güncelleme: 19.03.2020 18:20
La Casa de Papel'in yıldızı Itziar Ituno, koronaya yakalandı
La Casa de Papel dizisinin yıldızı Itziar Ituno korona virüsüne yakalandığını duyurdu.
Ünlü İspanyol dizisi La Casa de Papel'de dedektif 'Raquel Murillo' karakterini canlandıran ünlü oyuncu Itziar Ituno sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, korona virüsüne yakalandığını açıkladı. Ünlü oyunca paylaşımında "Cuma gününden beri ateş ve kuru öksürük gibi semptomlarım vardı. Bugün testin sonuçlarını aldık. Pozitif çıktı. Benim durumum hafif ama bünyesi zayıf insanlar için çok tehlikeliyim. Bu bir saçmalık değil, farkında olun, hafife almayın, hayatı tehlikede olan bir sürü insan var. Bunun ne kadar ilerleyeceğini daha bilmiyoruz. Şimdi dayanışma zamanı. Evde kalın ve başkalarını koruyun! Kendinize iyi bakın" ifadelerini kullandı.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler : Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet 

Haberler

Bakan Soylu’dan sokağa çıkma yasağı ilan edileceği iddialarına yanıt: FETÖ’cü hesaplar infial yaratmaya çalışıyor Güncel
Bakan Soylu'dan sokağa çıkma yasağı ilan edileceği iddialarına yanıt: FETÖ'cü hesaplar infial yaratmaya çalışıyor
Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu, karantinadaki kişi sayısını açıkladı Güncel
Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu, karantinadaki kişi sayısını açıkladı
Trump’tan koronavirüs açıklaması: Haftalar içinde aşıdaki başarımızı açıklayacağım Güncel
Trump'tan koronavirüs açıklaması: Haftalar içinde aşıdaki başarımızı açıklayacağım
Sivaslılar, Taylandlı turistleri Çinli sandı panik yaptı Güncel
Sivaslılar, Taylandlı turistleri Çinli sandı panik yaptı
Bilim insanları koronavirüsün gen dizilimini çözmeyi başardı Güncel
Bilim insanları koronavirüsün gen dizilimini çözmeyi başardı
Sion Kulübü, maaşında indirime gitmeyen 8 futbolcuyu takımdan gönderdi Güncel
Sion Kulübü, maaşında indirime gitmeyen 8 futbolcuyu takımdan gönderdi
Loading