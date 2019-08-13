La Casa de Papel karikatürü, sansürcülükle suçlanan RTÜK Başkanı'nı da güldürdü

Netflix ve Blu TV gibi platformları sansürleyeceği iddia edilen yeni internet yayıncılığı düzenlemesi, Uykusuz mizah dergisinden Cihan Ceylan'ın hedefi oldu. Ceylan, Netflix'te de yayımlanan La Casa de Papel isimli diziden karakterlerin yanına, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin'i koydu.

Derginin Twitter adresinde paylaşılan çizimi gören RTÜK Başkanı Şahin ise karikatüre gülümseten bir tepki verdi.

Şahin, karikatürün yer aldığı paylaşımı alıntılayarak "Teşekkürler arkadaşlar, fena olmamış benzetmişsiniz bana"ifadesini kullandı.

Şahin'in paylaşımını gören çoğu kişi, RTÜK Başkanı'nın hoşgörüsünü takdirle karşıladı.

"TABİİ Kİ TEDBİR ALACAĞIZ"

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Netflix, Blu TV, Turkcell Plus gibi platformlarla ilgili olarak kabul edilen yeni düzenleme hakkında önceki gün açıklamalarda bulunmuştu. Sansür iddialarına yanıt veren Şahin, "Çocuklarımızın, gençlerimizin ruhsal ve fiziksel gelişim süreçlerini etkileyecek içeriklere karşı tabii ki tedbir alacağız. İşin bu kısmına önem veriyoruz" demişti.

Şahin, konuyla ilgili olarak "Platformlarla ilgili yapacağımız denetlemeler, hayatın doğal akışına ters düşecek şekilde asla olmayacaktır. Kişilerin özgürlük alanları bizim için çok değerli ve anlamlıdır. Denetim başladığında bugün koparılan fırtınaların gereksizliği, acımasız eleştirilerin haksızlığı ortaya çıkacaktır" ifadelerini de kullanmıştı.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

RTÜK, İnternet üzerinden yayın yapan Netflix, BluTV ve Puhutv gibi internet televizyonlarına ay başında yeni düzenleme getirdi.

Buna göre İnternet üzerinden yayın yapan televizyonların yurtiçi-yurtdışı kaynaklı olanları RTÜK denetimine dahil olacak ve bu kurumların yurt dışı kaynaklı olanları Türkiye'de şirket kurmak zorunda kalacak.

"Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmelik"le yapılan düzenlemeler ay başında Resmi Gazete'de yayımlanarak yasalaştı.

RTÜK'TEN YAYIN LİSANSI ŞARTI

Yönetmeliğe göre yayınlarını internet üzerinde sunmak isteyen medya hizmet sağlayıcılarının RTÜK'ten yayın lisansı alması gerekiyor.

'Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkındaki Yönetmelik' başlığını taşıyan yönetmelik, RTÜK'ün geçen yıl eylül ayında yaptığı toplantıda oy çokluğuyla kabul edilmişti. Yönetmelik 24 maddeden oluşuyor.