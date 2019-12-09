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Aylardır merakla beklenen La Casa de Papel'in yeni sezonu Nisan ayında yayınlanacak

Dünyayı kasıp kavuran İspanyol yapımı dizi La Casa de Papel, 3. sezonu geride bıraktı. Netflix Türkiye resmi hesabından yapılan paylaşımda La Casa de Papel 4. sezonunun 2020 yılının Nisan ayında yayınlanacağı duyuruldu. Dizinin yeni sezon tanıtım fragmanı da sevenlerinin beğenisine sunuldu.

09.12.2019 11:30 | Son Güncelleme: 09.12.2019 11:58

La Casa de Papel tüm hızıyla devam ediyor! 3. sezon finali bölümünde, aşkı Raquel'in polisler tarafından öldürüldüğünü düşünen Profesörün, bu defa intikam için yoluna devam edeceği düşünülüyor. Profesör 4. Kısımda, beklendiği gibi intikam peşine mi düşecek? Raquel hakkındaki gerçeği öğrenebilecek mi?

'KAOS DEVAM EDİYOR'

Netflix üzerinden 2017 yılında izleyenlerin hayatına giren La Casa de Papel dizisi, İspanya Kraliyet Darphanesi'ni soyma planıyla fitili ateşleyerek büyük bir kitleyi peşinden sürükledi. 3. sezon bölümleri ile Temmuz ayında seyirci karşısına çıktı. 8 bölümden oluşan 3. son sezonun ardından 4. yeni sezon için tarih verildi. Heyecanla beklenen La Casa de Papel 3 Nisan 2020'de Netflix'te olacak. Popüler dizi ve film platformu Netflix, resmi Twitter hesabından ''Kaos devam ediyor.'' notuyla tanıtım fragmanını da paylaştı.

İkinci sezonda olduğu gibi son kısımda mutlu bitmeyen dizi, 3. sezonda ekibin ve profesörün başına gelenler nedeniyle beklenmedik şekilde kötü bir sonla sezonu kapatmıştı. 4. sezonun ise 9 bölümden oluşması bekleniyor.

LA CASA DE PAPEL OYUNCULARI

Sevilen dizinin güçlü kadrosunda; Úrsula Corberó (Tokyo), Álvaro Morte (Profesör), Jaime Lorente (Denver), Miguel Herrán (Rio), Darko Peric (Helsinki), Alba Flores (Nairobi), Esther Acebo (Estocolmo), Itziar Ituño (Raquel Murillo), Enrique Arce (Arturo), Kiti Mánver (Mariví), Juan Fernández (Coronel Prieto) & Mario de la Rosa (Suarez) yer alıyor.

Aylardır merakla beklenen La Casa de Papel'in yeni sezonu Nisan ayında yayınlanacak

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ANTEPLİ:Dört gözle bekliyor olacağım çok güzel bir dizi herkese tavsiye ederim. . .
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