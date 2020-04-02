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La Case de Papel 4. Sezon Saat Kaçta Yayınlanacak? İşte Açıklama #LaCasaDePapel4

Dijital yayın platformu Netflix'in İspanyol yapımı dizisi olan La Casa de Papel'in 4. sezonu izleyiciler ile buluşmaya hazırlanıyor.

02.04.2020 21:50 | Son Güncelleme: 02.04.2020 21:50
La Case de Papel 4. Sezon Saat Kaçta Yayınlanacak? İşte Açıklama #LaCasaDePapel4
Dijital yayın platformu Netflix'in İspanyol yapımı dizisi olan La Casa de Papel'in 4. sezonu izleyiciler ile buluşmaya hazırlanıyor. Netflix, La Case de Papel'in 4. sezonunun saat kaçta yayınlanacağını açıkladı.

La Case de Papel 4. Sezon Ne Zaman Yayınlanacak?

Bir grubun İspanya Merkez Bankasına girmesi ve burada gerçekleştirdikleri akıl oyunlarıyla dolu soygunu anlatan dizinin yeni bölümleri merakla beklenmekte. Netflix Türkiye tarafından yapılan açıklamada La Case de Papel'in 4. sezonunun 3 Nisan Cuma günü saat 10: 00'da yayınlanacağı duyuruldu. La Case de Papel 4 bölüm isimleri de paylaşıldı.

Yarın 10'da gelecek #LaCasaDePapel4 bölüm isimleri ??
Oyun Bitti
Berlin'in Düğünü
Anatomi Dersi
Paso Doble
5 Dakika Önce
Teknik Nakavt
Çadırı Vurmak
Paris Planı
— Netflix Türkiye (@netflixturkiye) April 2, 2020

La Casa de Papel 4. Sezon Fragman

Yeni sezonda macera ve aksiyon dolu hikayeler bizleri bekliyor. Hemen aşağıdan La Casa de Papel'in 4. sezon resmi fragmanını izleyebilirsiniz.

Hemen aşağıda yer alan bağlantıdan Netflix'i cihazınıza indirebilirsiniz.

Kaynak: Tamindir



Etiketler: Teknoloji
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Haberler ›› Teknoloji ››La Case de Papel 4. Sezon Saat Kaçta Yayınlanacak? İşte Açıklama #LaCasaDePapel4 - Haberler

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