La Case de Papel 4. Sezon Saat Kaçta Yayınlanacak? İşte Açıklama #LaCasaDePapel4

Dijital yayın platformu Netflix'in İspanyol yapımı dizisi olan La Casa de Papel'in 4. sezonu izleyiciler ile buluşmaya hazırlanıyor. Netflix, La Case de Papel'in 4. sezonunun saat kaçta yayınlanacağını açıkladı.La Case de Papel 4. Sezon Ne Zaman Yayınlanacak?Bir grubun İspanya Merkez Bankasına girmesi ve burada gerçekleştirdikleri akıl oyunlarıyla dolu soygunu anlatan dizinin yeni bölümleri merakla beklenmekte. Netflix Türkiye tarafından yapılan açıklamada La Case de Papel'in 4. sezonunun 3 Nisan Cuma günü saat 10: 00'da yayınlanacağı duyuruldu. La Case de Papel 4 bölüm isimleri de paylaşıldı.Yarın 10'da gelecek #LaCasaDePapel4 bölüm isimleri ??Oyun BittiBerlin'in DüğünüAnatomi DersiPaso Doble5 Dakika ÖnceTeknik NakavtÇadırı VurmakParis Planı— Netflix Türkiye (@netflixturkiye) April 2, 2020La Casa de Papel 4. Sezon FragmanYeni sezonda macera ve aksiyon dolu hikayeler bizleri bekliyor. Hemen aşağıdan La Casa de Papel'in 4. sezon resmi fragmanını izleyebilirsiniz.Hemen aşağıda yer alan bağlantıdan Netflix'i cihazınıza indirebilirsiniz.

Kaynak: Tamindir