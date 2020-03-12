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La Liga'da maçlar koronavirüs salgını nedeniyle askıya alındı

İspanya La Liga'da maçlar koronavirüs salgını nedeniyle askıya alındı.

12.03.2020 14:20 | Son Güncelleme: 12.03.2020 14:20
La Liga'da maçlar koronavirüs salgını nedeniyle askıya alındı
İspanya La Liga'da maçlar koronavirüs salgını nedeniyle askıya alındı.
(İHA)
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Kaynak: İHA

Etiketler : La Liga, Güncel

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