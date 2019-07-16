16.07.2019 13:50
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La Liga'dan 1 milyar euroluk transfer rekoru

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) kulüpleri transfere toplamda ilk defa 1 milyar eurodan fazla para harcayarak bir rekora imza attı. Ayrıca, Avrupa'da bu sezon şimdiye kadar gerçekleştirilen en pahalı 10 transferin 6'sı La Liga'da gerçekleştirildi.

Transfer döneminin tamamlanmasına iki aya yakın bir zaman olmasına rağmen La Liga kulüpleri, şimdiden toplamda 1 milyar eurodan fazla para harcadı.

La Liga için rekor olan bu rakamda İspanya'nın önde gelen kulüpleri Real Madrid, Atletico Madrid ve Barcelona, transfer pazarında yaklaşık yüzde 70'lik bir paya sahip olarak öne çıktı.

REAL MADRID 303 MİLYON EURO İLE EN ÇOK PARA HARCAYAN KULÜP

Her üç kulüp de 2018 yazında transfere harcadıkları paranın bu yıl üzerine çıktı. Kadrosunu Eden Hazard, Eder Militao, Ferland Mendy, Luka Jovic ve Rodrygo Goes ile güçlendiren Real Madrid toplamda 303 milyon euro ile transfere en fazla para harcayan kulüp oldu.

Katalan kulübü Barcelona ise Antoine Griezmann, Frenkie de Jong, Norberto Murara, Emerson de Souza ve Ludovit Reis transferleri için toplamda 236 milyon 250 bin euro ödedi.

LA LIGA'NIN EN PAHALISI JOAO FELIX OLDU

Kadrosunda geçen sezona göre çok ciddi değişiklikler yapan Atletico Madrid de Benfica'dan aldığı Joao Felix için 126 milyon euro vererek, şimdiye kadar La Liga'daki en pahalı transferi gerçekleştirdi. Kırmızı-beyazlılar, transfere toplamda 206 milyon 500 bin euro harcayarak, Felipe Monteiro, Marcos Llorente, Renan Lodi ve Ivan Saponjic'i de kadrosuna kattı.

Atletico Madrid ayrıca Antoine Griezmann, Lucas Hernandez, Rodri Hernandez, Gelson Martins, Luciano Vietto, Bernard Mensah'ı satarak kasasına 313 milyon 600 bin euro para koydu.

EN PAHALI 10 TRANSFERİN 6'SI LA LIGA'DA

Diğer yandan Avrupa futbolunda bu sezon şimdiye kadar gerçekleştirilen en pahalı 10 transferin 6'sı La Liga'da oldu. Joao Felix (126 milyon euro), Antoine Griezmann (120 milyon euro) ve Eden Hazard (100 milyon euro) ilk 3'te yer aldı.

La Liga'dan 1 milyar euroluk transfer rekoru

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Kaynak: AA
İspanya, La Liga, Avrupa, Spor

YORUMLAR (7)
SER SEM: ülkemin yıllık bilançosu nekadar
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22 0
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ON: ben Antoine Griezman'' a 10 milyon euro bile vermem
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VEDAT: Zaten kimse senin fıkrını sormaya nıyetı yok
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0 0
REİSÇİ ÇOMAR: emre mor bunlardan daha iyi
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DUMANN: acil dokdora gözünü seveyim emre mor oynamış 25 dk sıfır gol adam oynamış 1500 goll :) kesin cinconlusun sen:)
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1 0
YSF: adamlardaki transfer bütçesine bak?
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