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La petite vendeuse de soleil Filmi

La petite vendeuse de soleil filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. La petite vendeuse de soleil filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

25.03.2020 11:57 | Son Güncelleme: 25.03.2020 11:57
La petite vendeuse de soleil Filmi
Djibril Diop Mambéty'nin yazıp yönettiği dram film inin başrollerinde Moussa Baldé, Lissa Balera, Aminata Fall, Dieynaba Laam ve Tayerou M'Baye yer alıyor.


Yönetmen : Djibril Diop Mambéty
Senaryo: Djibril Diop Mambéty
Oyuncular: Moussa Baldé, Lissa Balera, Aminata Fall, Dieynaba Laam, Tayerou M'Baye, Martin N'Gom, Oumou Samb
Filmin Türü: Drama
Orijinal Adı: La petite vendeuse de soleil
Yapımcı Firma: Maag Daan
Yapım Yılı: 1999
Yapım Ülkesi: Senegal , Fransa , İsviçre, Almanya
Orijinal Dili: Fransızca, Wolof
Filmin Süresi: 45 dk.
Dağıtıcı Firma: Maag Daan
Vizyon Tarihi: 01.01.2070

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Kaynak: InterSinema.com

Etiketler : Yönetmen, Senegal, Fransa, Sinema

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